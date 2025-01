Truffe online in Ogliastra: sei denunciati

La seconda vittima è una 62enne di Lanusei, raggirata da un interlocutore che si era presentato come dipendente delle Poste Italiane. Con la scusa di un rimborso spese INPS, la donna è stata convinta a effettuare nove operazioni su tre diverse carte Postepay, per un totale di 2250 euro. La terza truffa ha colpito una 52enne di Triei, che aveva messo in vendita un motociclo su un noto sito di annunci. Contattata da un individuo residente nella provincia di Varese, è stata indotta a versare 500 euro su due carte Postepay, con la falsa promessa che l'operazione fosse necessaria per completare la compravendita. Le indagini dei Carabinieri, basate sull’analisi delle utenze telefoniche e della documentazione bancaria, hanno portato a individuare i conti correnti dove il denaro era stato trasferito, riconducendo i flussi di denaro ai sei denunciati. Un'operazione che sottolinea l'importanza di denunciare tempestivamente questi episodi e di prestare la massima attenzione alle transazioni online.

I Carabinieri delle Stazioni di Ilbono, Lanusei e Baunei hanno denunciato sei persone, residenti nelle province di Catanzaro, Teramo, Firenze, Roma e Varese, per tre diverse truffe ai danni di altrettanti ogliastrini. Le indagini, condotte con scrupolo e rapidità, hanno permesso di identificare i responsabili e deferirli in stato di libertà. La prima truffa ha coinvolto un 39enne di Ilbono, che aveva denunciato l'accaduto ai Carabinieri del paese. La vittima aveva contattato un presunto venditore tramite il marketplace di Facebook, concordando l'acquisto di un mezzo agricolo e di attrezzi da lavoro per 7450 euro. La somma, versata in tre distinti bonifici, non ha mai portato alla consegna della merce.