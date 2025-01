Cronaca Cocaina nel freezer: operazione antidroga dei Carabinieri a Cabras

Nella serata del primo gennaio, i Carabinieri della Stazione di Cabras e della Compagnia di Oristano hanno portato a termine un’operazione mirata al contrasto dello spaccio di droga. Nel corso di un’attività di controllo intensificata, disposta dal Comando Provinciale, è stato denunciato a piede libero un uomo di 38 anni, già noto alle forze dell’ordine, con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione ha preso corpo dopo un’attenta attività di monitoraggio, culminata in una perquisizione personale e domiciliare. È stato così possibile rinvenire 5,75 grammi di cocaina, suddivisi in parte nel freezer di casa e in parte nascosti nella camera da letto. Gli investigatori hanno inoltre sequestrato strumenti per il confezionamento e la pesatura della droga, elementi che non lasciano dubbi sull’intento di spaccio. L’intervento, nel rispetto della presunzione di innocenza dell’indagato, rappresenta un ulteriore tassello nell’azione di prevenzione e repressione messa in campo dai Carabinieri nella provincia di Oristano. L’attività si inserisce in un più ampio piano di contrasto al traffico illecito di stupefacenti e ai reati predatori, come rapine e truffe, spesso legati al degrado sociale che queste attività criminali alimentano. L’Arma dei Carabinieri ribadisce l’importanza della collaborazione dei cittadini nel segnalare attività sospette, sottolineando che il contrasto al traffico di droga è una battaglia collettiva, fondamentale per tutelare il benessere e la sicurezza delle comunità locali.