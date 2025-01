Operazione “Buone Feste”: sette denunce e un bilancio che fa riflettere

Una scena che non ha bisogno di troppe spiegazioni. La lista continua. A Pula, un cacciatore è stato trovato con munizioni vietate e un cinghiale appena abbattuto. Ad Arbus, una lepre fuori stagione è costata a un cacciatore una denuncia per caccia a specie non consentite. E a Capoterra, c’è chi piazza lacci per catturare tordi, una pratica che ricorda tempi che si sperava fossero superati. Non si tratta solo di denunce penali. I forestali hanno contestato sanzioni amministrative per un totale di 7.000 euro, tra bossoli abbandonati, mancato pagamento di tasse e richiami vietati. Un quadro che racconta di una cultura venatoria dove le regole, spesso, sembrano un optional. Ma c’è un lato positivo: il bracconaggio e l’uccellagione sembrano in calo, segno che qualcosa, forse, sta cambiando. E il messaggio del Corpo Forestale è chiaro: la Sardegna non è un campo senza regole. Chi sbaglia, paga. E chi rispetta, protegge.

Si dice che le feste siano un momento di pausa e riflessione, ma non per il Corpo Forestale della Sardegna. Con l’operazione “Buone Feste”, i forestali hanno portato a casa un bilancio che parla chiaro: sette persone denunciate, armi e fauna sequestrate, e un panorama venatorio che lascia molte ombre. A Villacidro, due bracconieri sono stati sorpresi nell’Oasi di protezione faunistica di Monti Mannu. Con loro, tre cinghiali abbattuti illegalmente, due fucili calibro 12 e munizioni vietate. Non si tratta di principianti: entrambi erano privi di licenza, già revocata in passato per bracconaggio. Ma non erano soli. Un terzo individuo, che aveva fornito loro le armi, è stato denunciato per omessa custodia. Lungo le pendici dell’Oasi dei Sette Fratelli, a Quartucciu, un’altra scoperta: quattro persone impegnate in una battuta di caccia, una delle quali armata di un fucile clandestino, senza segni identificativi.