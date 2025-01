Sassari: solidarietà e merito, Avis premia 30 studenti donatori di sangue

Dietro di loro, altri ventisette nomi che raccontano una Sardegna generosa e solidale. La serata non è stata solo premiazione. È stata anche festa, grazie allo spettacolo di Lucilla, un momento di allegria pensato dall’Avis Provinciale per ricordare che la solidarietà può essere leggera, piena di gioia e condivisione. “Ringrazio l’Avis per aver organizzato questo concerto, per avermi chiamata e per aver avuto fiducia in me”, ha detto la cantante, visibilmente emozionata. Antonio Dettori, presidente dell’Avis Provinciale di Sassari, ha colto l’occasione per ringraziare non solo i giovani premiati, ma tutti i donatori di sangue, definendoli “pilastri della solidarietà e della speranza”.





E lo ha fatto con parole semplici e dirette: “Grazie per ogni atto di amore, per ogni vita salvata. Grazie al vostro impegno, avete donato un futuro a molti”. Parole che non suonano mai retoriche, ma profondamente vere, perché il sangue donato è vita, e ogni donazione è un ponte verso un domani migliore. Anche Vincenzo Dore, presidente dell’Avis Regionale, ha sottolineato l’importanza di incoraggiare i giovani a continuare su questa strada. La Sardegna, ha ricordato, vanta il più alto tasso di donazioni giovanili in Italia, un primato che non può che rendere orgogliosi. Questi giovani non sono solo studenti premiati. Sono la prova che le nuove generazioni, spesso criticate, sanno anche essere straordinarie. Sanno donare, sanno impegnarsi, sanno prendersi cura del prossimo. E in un mondo che sembra troppo spesso dimenticare il valore dell’altruismo, loro ci ricordano che, a volte, basta una goccia per cambiare tutto.





Elenco premiati: Claudio Murgia (Alghero) Alice Martinez (Alghero) Giuseppe Fozzi (Alghero) Irene Piras (Alghero) Anna Pinna (Alghero) Alessia Dore (Alghero) Aurora Marras (Alghero) Matteo Manca (Sassari) Albero Gaio (Sassari) Alissia Manunta (Porto Torres) Ilaria Sau (Alghero) Samuela Marras (Alghero) Roberto Ligios (Sassari) Marta Iacomino (Alghero) Riccardo Canu (Alghero) Luca Dessanti (Nulvi) Aurora Sira Carta (Ittiri) Mirko Cecconello (Alghero) Liviano Giuseppe Loi (Alghero) Greta Anna Pais (Alghero) Michele Cadeddu (Alghero) Ileana Diez (Alghero) Mattia Pulina (Alghero) Antonio Di Liberto (Alghero) Federico Cavallero (Alghero) Luca Cadeddu (Alghero) Monica Sogos (Alghero) Melania Marrosu (Alghero) Gianluca Cogoni (Alghero) Pierpaolo Piredda (Alghero)

C’è qualcosa di straordinariamente umano in una serata come quella vissuta il 28 dicembre al teatro comunale di Sassari. Trenta studenti, giovani e appena diplomati, sono saliti sul palco per ricevere non solo un assegno di merito da 250 euro, ma soprattutto un riconoscimento per ciò che rappresentano: un esempio di altruismo e responsabilità. Dietro a ogni nome c’è una storia di donazioni, di tempo dedicato agli altri, di quella capacità rara di capire che un piccolo gesto può salvare una vita. Claudio Murgia, 19 anni, diplomato all’Istituto Angelo Roth di Alghero, ha effettuato quattro donazioni in un anno e con il suo punteggio di 120 è stato il primo della classifica. Subito dopo, Alice Martinez del Liceo Scientifico E. Fermi di Alghero, e Giuseppe Fozzi, diplomato all’Istituto IPSAR, con punteggi di 119 e 115.