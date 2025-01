Sassari: la Polizia locale e la Befana in Vespa, un sorriso per i bambini della città

Le Vespa, trasformate in scope colorate, arriveranno a portare dolciumi e carbone, ma anche una lezione. Perché il regalo più grande non è solo una manciata di cioccolatini, ma l’attenzione, il tempo, l’impegno. Qui, i bambini impareranno le regole della strada, giocando e guidando piccole auto e moto elettriche. E torneranno a casa con una “patente dello scolaro”, forse senza capire subito che quel piccolo pezzo di carta è un simbolo. Un primo passo verso una responsabilità che un giorno, da adulti, ricorderanno. E in tutto questo c’è la città. Una Sassari che si piega per accogliere i più piccoli, ma non si spezza. Che investe nelle cose semplici, che trova nel sorriso dei bambini il senso di ogni sforzo. Non è retorica, non è spettacolo. È vita, quella vera. Quella che si costruisce con gesti che sembrano piccoli, ma che hanno il potere di cambiare tutto. E allora, questa Befana non è solo un evento. È una dichiarazione. Di amore, di appartenenza, di speranza. Perché finché ci saranno bambini da far sorridere, ci sarà una città che saprà farlo.

C’è qualcosa di eterno nei gesti semplici, in quelle tradizioni che resistono al tempo, che non si piegano alla fretta o alla superficialità. A Sassari, la Befana non arriva solo per distribuire dolci e carbone. Arriva per lasciare un segno, per ricordare che la bellezza è fatta di piccole cose: una calza colma di caramelle, un sorriso strappato ai bambini, una piazza che si riempie di vita. La Polizia locale, insieme al Vespa Club Sassari, ha deciso di trasformare il 6 gennaio in qualcosa di più di una festa. Perché non basta celebrare; bisogna donare. E così, la Befana in Vespa farà tappa nei luoghi dove la magia del Natale è più necessaria: al centro GeNa “Opera Gesù Nazareno”, dove i piccoli pazienti riceveranno calze piene di dolci, e nel reparto di Neuropsichiatria infantile dell’Azienda ospedaliero universitaria, dove un sorriso ha il potere di curare più di mille medicine. Ma è in piazza d’Italia che il cuore di Sassari batterà più forte.