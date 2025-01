Sassari: tenta di raggiungere Gianna Nannini sul palco, denunciato un uomo

Ma l'uomo, di nazionalità straniera, non si è arreso facilmente: ha opposto resistenza, costringendo i poliziotti a un intervento non privo di fatica per riportare la situazione alla calma. Alla fine è stato identificato e denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale e disturbo della quiete pubblica. Un episodio che ha turbato solo per un attimo la festa, senza riuscire a oscurare il successo della serata. Anche qui, una lezione da ricordare: Capodanno è il momento per lasciarsi andare, certo, ma non al punto di perdere la misura e finire, come in questo caso, direttamente nei guai.

Capodanno a Sassari, piazza gremita, musica e luci. Sul palco Gianna Nannini canta i suoi successi, ma in mezzo alla folla un uomo, visibilmente alterato dall’alcol, decide che quel palco deve diventare la sua destinazione. A suon di spintoni tenta di farsi largo tra la gente per raggiungere la cantante. Non è passato inosservato. Gli agenti presenti sul posto, attenti nonostante il caos della serata, sono intervenuti immediatamente per fermarlo.