Gonnesa: turista tedesco precipita durante un’arrampicata sui monti di San Giovanni

Un’operazione rapida e impeccabile, come accade in questi casi, dove la natura si fa giudice severo e l’uomo resta il più delle volte alla sua mercé. Fortunatamente, le condizioni del turista non sono gravi. A pagare il prezzo della caduta è stata la tibia, fratturata nell’impatto. Un episodio che, per quanto drammatico, si è risolto nel migliore dei modi: con un lieto fine e, probabilmente, una lezione da non dimenticare. Perché i monti, belli e imponenti, non perdonano chi li sottovaluta. E questo, a Gonnesa come altrove, è una regola che vale sempre.

Gonnesa, monti di San Giovanni. Il pomeriggio di un turista tedesco si è trasformato in un’avventura di tutt’altro genere. Mentre affrontava un’arrampicata, qualcosa è andato storto: un passo falso, un attimo di distrazione, ed è precipitato in una zona così impervia da rendere impossibile l’intervento di mezzi tradizionali. Per soccorrerlo si è dovuto far alzare in volo l’elisoccorso. Il ferito, recuperato con il verricello, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Brotzu di Cagliari.