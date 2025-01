"Come successo a Natale, ad Alghero si è scopato anche a Capodanno" - l’assessore Selva elogia gli operatori ecologici

“La città si è risvegliata pulita il primo giorno di gennaio come se non ci fosse stato alcun evento. Un grande ringraziamento va agli operatori ecologici, all’azienda incaricata e, se mi permettete, anche al sottoscritto per la perfetta organizzazione.” L’assessore ha voluto inoltre sottolineare il ruolo fondamentale dell’Ufficio Ambiente, che ha coordinato e pianificato gli interventi, garantendo un risultato impeccabile. “Un plauso anche a loro – ha aggiunto – per essere stati presenti e aver assicurato che tutto si svolgesse nel migliore dei modi.” Con l’impegno di questi professionisti, Alghero ha dimostrato ancora una volta di essere una città che sa gestire grandi eventi, non solo dal punto di vista logistico, ma anche nella cura del decoro urbano, un aspetto che contribuisce a mantenere alta la reputazione della Riviera del Corallo. Un messaggio di buon anno che si traduce in un invito alla collaborazione tra istituzioni, aziende e cittadini, per preservare una città che brilla non solo per i suoi eventi, ma anche per la sua capacità di guardare al futuro con efficienza e dedizione.

Il primo gennaio 2025, Alghero si è risvegliata in ordine e pulita, nonostante le migliaia di persone che hanno animato le vie del centro e del lungomare per i festeggiamenti di Capodanno. Questo risultato non è passato inosservato, spingendo l’assessore Raniero Selva a rivolgere un plauso agli operatori ecologici e a tutto il sistema organizzativo che ha reso possibile questo piccolo miracolo di efficienza urbana. “Come successo a Natale, ad Alghero si è scopato anche a Capodanno,” ha esordito Selva in una nota ufficiale.