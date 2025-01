Milano dichiara guerra al fumo: un'Italia che potrebbe seguire a ruota

Il divieto non è un fulmine a ciel sereno. È il secondo passo di un percorso iniziato nel 2021, quando le prime restrizioni hanno riguardato parchi, impianti sportivi e cimiteri. Ora, la misura si amplia, coinvolgendo l’intero tessuto urbano. Non è solo una questione ambientale: si tratta di una presa di posizione che riflette un cambiamento culturale. Milano si conferma laboratorio di innovazione per l’Italia. Da anni, la città è all’avanguardia in termini di mobilità sostenibile, gestione dei rifiuti e spazi verdi. Il divieto di fumare all’aperto potrebbe essere il primo tassello di un mosaico più ampio, che altri comuni potrebbero presto adottare. È facile immaginare che città come Torino, Bologna o Firenze possano seguire l’esempio, inserendo regole simili nei loro piani di sostenibilità urbana. Ma il divieto milanese va oltre la mera regolamentazione. È un invito a riflettere sul rapporto tra individuo e spazio pubblico. Fumare non è più solo una questione personale; è un atto che si intreccia con la responsabilità sociale e ambientale. Naturalmente, non mancano le polemiche. Alcuni cittadini lo vedono come un ulteriore passo verso una città iper-regolata, dove le libertà individuali rischiano di essere sacrificate sull’altare dell’ecologia.





Altri criticano la difficoltà di applicare concretamente la norma, soprattutto nei primi mesi, quando i controlli delle forze dell’ordine saranno "soft". Eppure, il dibattito non oscura la visione più ampia: un progetto che punta a ridurre significativamente le emissioni di CO2 entro il 2030, cambiando gradualmente le abitudini dei cittadini. Se il 2025 è l’anno del divieto di fumo, i prossimi anni vedranno ulteriori restrizioni alla circolazione dei veicoli più inquinanti e l’espansione di spazi urbani destinati a pedoni e ciclisti. È il segno di una città che vuole essere protagonista del cambiamento, affrontando le sfide climatiche con coraggio e lungimiranza. Milano lancia il guanto di sfida. Spetterà al resto d’Italia raccoglierlo e dimostrare che un nuovo equilibrio tra libertà individuali e bene collettivo non solo è possibile, ma necessario. Nell’aria di Milano, oltre al divieto di fumo, si percepisce il respiro di un futuro che potrebbe appartenere a tutti.

Dal primo gennaio 2025, Milano compie un passo decisivo verso una città più sostenibile e salutare. Il divieto di fumare all’aperto, salvo mantenere almeno 10 metri di distanza da altre persone, segna l’inizio di una nuova era, tanto per i milanesi quanto, forse, per il resto del Paese. Una regola che si estende a tutte le aree pubbliche, comprese strade e piazze, ad eccezione delle sigarette elettroniche. Chi non rispetta la norma rischia una multa compresa tra i 40 e i 240 euro. Questa misura rientra nel più ampio Piano Aria e Clima approvato dal Consiglio Comunale nel 2020, con l’obiettivo di ridurre le emissioni di polveri sottili (PM10), responsabili di gravi danni alla salute pubblica. I dati forniti dall’Arpa Lombardia parlano chiaro: il fumo di sigaretta è responsabile del 7% delle emissioni di PM10 a Milano. Una cifra che, se confrontata con il peso di altre fonti inquinanti, come il traffico veicolare, può sembrare esigua, ma che diventa significativa quando si parla di salute collettiva.