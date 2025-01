Cronaca Cagliari accoglie il 2025: Stewart Copeland e Dj set al Bastione accendono la città

Una notte di San Silvestro memorabile a Cagliari, con più di 10.000 persone radunate al Largo Carlo Felice per assistere allo spettacolo di Stewart Copeland, leggendario ex batterista dei Police. La sua performance ha trasformato il cuore della città in una pista da ballo, regalando un autentico sold out che ha segnato l’inizio del nuovo anno. Anche il Bastione di Saint Remy si è animato con un Dj set dedicato ai più giovani, mentre Via Garibaldi e Piazza San Giacomo hanno ospitato palchi con musica e intrattenimento per tutta la notte, attirando residenti e turisti. I festeggiamenti si sono svolti in un’atmosfera vivace ma ordinata, con botti contenuti in tutta la città. Cagliari ha salutato il 2024 con stile, confermandosi una delle mete più ambite per il Capodanno in Sardegna.