3 migliori città sul mare in cui vivere

Vivere sul mare è il desiderio di molte persone. Le località marittime sono spesso caratterizzate da un clima piuttosto mite in ogni periodo dell’anno, e le condizioni atmosferiche tendono a restare buone in ogni stagione. In più quando arriva l’estate si può passare facilmente il tempo libero in spiaggia, senza dover necessariamente andare in vacanza. Se si vuole comprare una casa sul mare le occasioni non mancano, come ad esempio un moderno appartamento in vendita Olbia, in Sardegna.

La nostra penisola ha un gran numero di chilometri di costa, con tanti centri urbani pronti ad offrire un’ottima qualità della vita. Nei prossimi paragrafi abbiamo selezionato alcune città da tenere in considerazione se ci si vuole trasferire sul mare.

Sulla Costa Adriatica: Pescara

Pescara è una delle più note città che si affacciano sul Mare Adriatico, e tra i più rilevanti centri abruzzesi. Ha un importante porto, diventato nel tempo un vero e proprio crocevia per chi attraversa l’Adriatico in ogni direzione.

Una delle caratteristiche di Pescara è la vicinanza con gli appennini e soprattutto con il Gran Sasso. In estate le montagne evitano che il clima diventi troppo afoso, mentre in inverno si possono raggiungere diverse stazioni sciistiche in poco tempo.

La qualità della vita è generalmente piuttosto buona. Pescara è una città molto vivace, soprattutto durante la bella stagione, con una discreta offerta di eventi e di occasioni per svagarsi. Può essere un'opzione da tenere in considerazione sia per chi vuole lavorare in loco, sia per chi ha la possibilità di gestire la propria attività lavorativa in smartworking.

Le meraviglie della Sardegna: Olbia

La Sardegna è una delle più belle regioni d’Italia. L’isola è immersa nel Mar Mediterraneo, ed è caratterizzata da spiagge incontaminate e da un clima accogliente in ogni stagione, soprattutto se si sceglie di vivere lungo le sue coste.

Tra le città più interessanti per chi vuole trasferirsi c’è sicuramente Olbia, posizionata nella zona Nord-Est dell’isola, verso il Mar Tirreno. Olbia è ben collegata con il resto della penisola, sia attraverso i traghetti, sia attraverso il suo aeroporto.

Chi vuole allontanarsi dai ritmi delle grandi metropoli troverà in questo centro urbano ciò che cerca, e sono disponibili appartamenti e abitazioni adatte sia per i singoli individui che per le famiglie più numerose. I bambini avranno l’opportunità di crescere a due passi dal mare e di scoprire le meraviglie che può offrire la Sardegna non solo in estate, ma in ogni periodo dell’anno.

Le coste campane: Salerno

Tornando invece sulla penisola un’altra città da consigliare per chi vuole vivere sul mare è Salerno, posta a poca distanza da Napoli. Salerno si affaccia sul Mar Tirreno, in uno dei tratti di costa più apprezzati del nostro Paese. Proprio da qui si passa per entrare nella Costiera Amalfitana, con località splendide da visitare durante le belle giornate, come Amalfi e Posillipo.

Salerno è ben collegata con il resto della penisola sia con la rete autostradale che con le ferrovie. Il traffico è nella norma, e le persone sono calorose e accoglienti, un dettaglio da non sottovalutare per chi vuole trasferirsi in pianta stabile.