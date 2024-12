Carabinieri di Nuoro: consuntivo 2024 e piano straordinario per le festività

Con l’avvicinarsi del Capodanno, particolare attenzione è stata rivolta ai “botti” illegali. Il dispositivo prevede servizi perlustrativi straordinari con il coinvolgimento di tutte le articolazioni del Comando Provinciale, dalle 77 Stazioni al Nucleo Investigativo, passando per i Nuclei Radiomobili e le Squadriglie Carabinieri. Centinaia di militari presidieranno le principali arterie stradali e i centri abitati, ponendo l’accento sulla prevenzione e repressione dell’abuso di alcol e droghe. Oltre 250 persone sono state denunciate o sanzionate nel corso dell’anno per guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti. Un altro punto focale è rappresentato dalla sensibilizzazione sull’uso sicuro dei fuochi d’artificio.





L’Arma ha promosso incontri nelle scuole, coinvolgendo i Carabinieri Artificieri del Nucleo Investigativo, che hanno illustrato i rischi legati all’uso improprio di petardi e il grave pericolo rappresentato da quelli illegali. Dal primo gennaio a oggi, gli artificieri hanno condotto 31 interventi, rinvenendo quasi 8 kg di esplosivi, tra cui ordigni bellici bonificati come bombe a mano SRCM e S.I.P.E. Il 2024 è stato anche un anno di intensa attività contro i reati legati alla coltivazione di cannabis. Grazie al lavoro delle 8 Squadriglie Carabinieri e dello Squadrone eliportato Cacciatori di Sardegna, sono state sequestrate 15 piantagioni illegali per un totale di oltre 18 tonnellate di cannabis, con 30 persone arrestate e 40 denunciate. Nel complesso, l’Arma ha trattato 4.708 reati, scoprendone 1.478, e ha deferito in stato di libertà 1.896 persone, mentre 170 sono state arrestate. L’impegno si è esteso anche alla lotta contro le truffe online, con un aumento del 17% dei casi risolti, e alla prevenzione dei reati del cosiddetto codice rosso, che hanno visto oltre 180 denunce e 12 arresti. Il Colonnello Cassese ha sottolineato l’importanza della collaborazione con le altre forze dell’ordine, le istituzioni locali e i cittadini, evidenziando come la sinergia sia stata fondamentale per ottenere risultati concreti. Guardando al 2025, l’obiettivo resta quello di garantire sicurezza e legalità in tutto il territorio nuorese.

Ieri mattina, presso la sala conferenze del Comando Provinciale dei Carabinieri di Nuoro, il Colonnello Gennaro Cassese ha presentato alla stampa il consuntivo dell’attività istituzionale svolta nel 2024, tracciando un quadro delle operazioni e degli obiettivi raggiunti. Contestualmente, ha illustrato il piano straordinario di controllo del territorio predisposto in vista delle festività di fine anno, mirato a garantire sicurezza e legalità.