Natale di violenza a Bolotana: operaio travolto dopo una lite per gelosia

L’origine dello scontro sarebbe una rivalità sentimentale: una donna contesa ha innescato un alterco che, in pochi istanti, è degenerato. M.S., dopo l’ennesimo scambio di accuse, avrebbe deciso di agire in modo violento, salendo in auto e colpendo G.B. davanti agli occhi di alcuni testimoni. La vittima è stata trasportata d’urgenza all’ospedale San Francesco di Nuoro in codice rosso. Dopo un delicato intervento chirurgico, è stata posta in coma farmacologico. Le sue condizioni sono gravi, ma stabili, e i medici al momento non temono per la sua vita. Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Bolotana e della compagnia di Ottana, che hanno avviato un’indagine per ricostruire la dinamica dei fatti e accertare le responsabilità. Le testimonianze raccolte confermano la natura violenta dello scontro tra i due uomini, culminato con un gesto che ha scioccato l’intera comunità.

La notte di Natale a Bolotana si è trasformata in un episodio di violenza brutale. G.B., 38 anni, ex dipendente dello stabilimento Antica Fornace, è stato travolto dall’auto di M.S., 45 anni, suo compaesano e collega. Dalle prime ricostruzioni, sembra che il gesto sia stato intenzionale, scaturito al culmine di una lite furiosa tra i due uomini.