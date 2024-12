Turismo in crescita per le festività nel Sud Sardegna





Le strutture ricettive di Alghero e Olbia vedranno un’ottima occupazione di posti letto, anche se non si prevede il tutto esaurito. Gli alberghi lavoreranno con una discreta continuità, supportando l'economia locale durante questo periodo festivo. Per quanto riguarda il settore crocieristico, la nave Lirica ha portato un migliaio di turisti a Cagliari lo scorso 23 dicembre e farà ritorno nel porto del capoluogo il giorno dell’Epifania, confermando l’attrattività dell’isola anche per il turismo via mare. Un bilancio positivo, dunque, che testimonia la vivacità del Sud Sardegna durante le festività, seppur con margini di miglioramento per intercettare un turismo più diversificato e internazionale.

Le festività natalizie e di fine anno segnano un incremento nel traffico aeroportuale e un flusso costante di arrivi e partenze in Sardegna. Fino al 7 gennaio 2025, si prevede un aumento del 15% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, con dati significativi nei principali scali dell’isola. Ad Alghero sono attese oltre 50.000 presenze, mentre Olbia registra oltre 70.000 arrivi. Tuttavia, gli operatori del settore sottolineano come una parte rilevante di questi movimenti riguardi studenti e lavoratori fuori sede che tornano a casa per le vacanze. Sebbene si tratti comunque di turismo, si parla prevalentemente di un mercato interno, incentivato dai numerosi eventi previsti, in particolare per la notte di San Silvestro.