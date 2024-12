Alghero protagonista su La7: il Cap d'Any lancia la Riviera del Corallo come meta per tutte le stagioni

"Questo il messaggio che abbiamo voluto lanciare: scegliere la Riviera del Corallo nei periodi di bassa stagione significa vivere emozioni uniche che vanno oltre il mare e l'estate," afferma Graziano Porcu, presidente della Fondazione Alghero, ente che si occupa della valorizzazione del patrimonio artistico e culturale della città, oltre che della promozione turistica e della gestione dei siti museali. La Fondazione, con il nuovo Consiglio di Amministrazione, guarda già ai mesi successivi. "Da metà gennaio ad aprile stiamo pensando alla creazione di un 'pacchetto' a prezzi davvero vantaggiosi che includa l'ingresso ai musei e alla Grotta di Nettuno, per attrarre nuovi flussi turistici," annuncia Porcu. Un progetto che si propone di trasformare la bassa stagione in un’opportunità per far scoprire le meraviglie del territorio. Porcu si rivolge anche agli operatori alberghieri ed extralberghieri, invitandoli a cogliere questa occasione per fidelizzare i visitatori del Capodanno. "Sarebbe utile offrire buoni sconto da utilizzare per soggiorni fino a prima di Pasqua, incentivando chi verrà per gli eventi di piazza a ritornare ad Alghero per vivere le innumerevoli bellezze che la nostra città offre," spiega. Con questa visione, Alghero si propone non solo come una destinazione turistica, ma come un’esperienza da vivere in ogni stagione. La campagna su La7 e gli eventi del Cap d’Any sono solo l’inizio di un percorso che punta a fare della Riviera del Corallo una meta ambita tutto l’anno, capace di incantare con il suo patrimonio unico e il calore della sua accoglienza.

La bellezza senza tempo della Riviera del Corallo approda sulla televisione nazionale, con una campagna pubblicitaria trasmessa su La7 che ha raggiunto oltre 10 milioni di contatti netti. Per sette giorni, con ventisette spot in programmazione, di cui molti in prima serata, Alghero ha mostrato le sue meraviglie, culminando in un picco di visibilità il 29 e il 30 dicembre. L’obiettivo è chiaro: promuovere Alghero non solo come destinazione estiva, ma come meta da vivere tutto l’anno, tra cultura, natura, sport e tradizioni. Il Cap d’Any, il celebre Capodanno di Sardegna, è al centro di questa iniziativa di rilancio turistico. Due serate imperdibili nella grande piazza affacciata sul porto turistico vedranno protagonisti il DeeJay Time il 30 dicembre e i Negramaro la notte di San Silvestro. Un’occasione per festeggiare il nuovo anno e, al tempo stesso, per aprire le porte a un 2025 ricco di esperienze e opportunità.