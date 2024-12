Alghero piange Antonio Spada, volto noto della ristorazione

La sua passione per il lavoro e il suo spirito accogliente hanno lasciato un’impronta indelebile in chi lo ha conosciuto, rendendolo una figura familiare e stimata nella città. Alla moglie Rosaria, al figlio Andrea e a tutta la famiglia Spada vanno le più sentite condoglianze da parte della comunità algherese, che si stringe attorno a loro in questo momento di dolore. Gli amici e i conoscenti ricordano Antonio per la sua umanità, la sua disponibilità e il sorriso con cui accoglieva tutti. La città di Alghero perde così un altro pezzo della sua storia recente, un uomo che con il suo lavoro ha contribuito a valorizzare il territorio e a creare momenti di convivialità che resteranno nel cuore di molti.

Alghero perde uno dei suoi volti più conosciuti: Antonio Spada si è spento all’età di 59 anni, dopo aver combattuto per circa un anno contro una malattia. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo nella comunità cittadina, che lo ricorda con affetto per la sua dedizione e il suo impegno nella ristorazione. Antonio Spada era noto per aver gestito, insieme alla sua famiglia, il celebre locale “Lo Chalet” di Alghero, punto di riferimento per residenti e turisti, e per la sua attività anni fa al ristorante “Alguer Mia”.