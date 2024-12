Incidente sul Lungomare Barcellona: auto investe una carrozzina sulle strisce pedonali

In passato, sul Lungomare erano stati installati dissuasori, dei dossi artificiali, ma furono successivamente rimossi a causa delle difficoltà che creavano per i mezzi di soccorso, come ambulanze, e dei sobbalzi che provocavano ai veicoli. Una soluzione alternativa potrebbe essere rappresentata dalle strisce ruvide, che rallentano i veicoli senza creare gli stessi disagi dei dossi, rendendo più sicuro il transito anche per i mezzi di emergenza. Christian Mulas, presidente della V Commissione Consiliare, ha espresso preoccupazione per la situazione. "Presenterò un ordine del giorno per impegnare l’amministrazione in un nuovo progetto per la passeggiata Bousquet," ha dichiarato. "È necessario rivedere l’attuale configurazione con soluzioni che garantiscano la sicurezza di pedoni e automobilisti, coinvolgendo i cittadini in un dialogo aperto." Il dibattito sulla viabilità e sulla sicurezza sul Lungomare è ora più che mai urgente, e l’episodio di ieri dimostra quanto sia necessario adottare misure concrete per prevenire situazioni simili.

Ieri, 26 dicembre, sul Lungomare Barcellona di Alghero si è verificato un incidente che, fortunatamente, non ha avuto gravi conseguenze. Un automobilista, probabilmente distratto, ha investito una carrozzina con un uomo seduto mentre attraversava sulle strisce pedonali. Sebbene l'uomo non abbia riportato ferite, la carrozzina ha subito danni significativi. L’intervento della Polizia Municipale è stato immediato, con i rilievi necessari per accertare le responsabilità. Tuttavia, l’episodio accende nuovamente i riflettori sui problemi di sicurezza stradale che caratterizzano il Lungomare Bousquet, da tempo teatro di incidenti, molti dei quali attribuibili a velocità e disattenzione.