Capodanno a Cagliari: Zedda invita alla prudenza e al rispetto delle regole

Un richiamo che punta non solo a evitare situazioni pericolose, ma anche a sensibilizzare sull’impatto negativo che i botti e i fuochi d’artificio possono avere su persone, animali e cose. “La priorità deve essere sempre data alla tutela delle persone e degli animali,” ha aggiunto Zedda, esortando i cagliaritani a rinunciare a consuetudini potenzialmente dannose. Nel suo messaggio, Zedda ha anche ricordato l’esistenza di un regolamento di sicurezza che stabilisce chiaramente cosa sia consentito e cosa no, invitando tutti a rispettarlo per garantire un Capodanno sicuro e sereno.





“Auguro a tutti un anno nuovo ricco di serenità e di buoni auspici,” ha concluso il sindaco, sottolineando che il divertimento può e deve andare di pari passo con il buon senso. Cagliari si prepara così a salutare il 2024 con un messaggio di consapevolezza, mettendo al centro la sicurezza e il rispetto per il prossimo, in un’ottica di comunità e di responsabilità condivisa.

Massimo Zedda, sindaco di Cagliari, ha voluto rivolgere un messaggio ai cittadini in occasione delle festività natalizie, rinnovando gli auguri al personale comunale e invitando tutta la comunità a vivere questi giorni con rispetto e prudenza, soprattutto in vista della notte di San Silvestro. “La sicurezza è la prima cosa che conta,” ha sottolineato il primo cittadino, ribadendo l’importanza del rispetto reciproco e della responsabilità individuale.