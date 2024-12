Alghero: lo sport e la solidarietà si incontrano sotto il cielo di dicembre

A seguire, la premiazione e una grigliata sociale che promettono di trasformare il campo in un luogo di convivialità e sorrisi condivisi. Ma il rugby è solo l’inizio. Sempre sabato, alle 16:00, prenderanno vita i giochi della tradizione con la suggestiva "Colla Castellera", la spettacolare costruzione della torre umana. Alle 18:00 verrà assegnato il premio al più giovane "matares", seguito, alle 19:00, dal celebre “terzo tempo” che unisce giocatori e spettatori in un clima di festa. La domenica si aprirà con un meeting alle 11:00, per poi lasciare spazio ai giochi tradizionali dell’isola e ai momenti di gioia per i più piccoli, con premi e ringraziamenti finali alle 12:30. Non mancherà un pranzo conviviale presso la club house dell’Amatori Rugby Alghero, per concludere l’evento con il calore di una comunità che si stringe attorno ai suoi valori.





In questa cornice di sport e tradizione, il 28 dicembre sarà anche un’occasione per fare la differenza. Dalle 8:30 alle 12:30, presso il campo da rugby di Maria Pia, stazionerà l’autoemoteca dell’AVIS per raccogliere donazioni di sangue. Grazie a un protocollo d’intesa con il CONI Sardegna, tutti i partecipanti all’evento sportivo potranno unirsi a questa iniziativa di sensibilità e generosità, prenotandosi tramite l’indirizzo email scnalghero@gmail.com. “Quando lo sport abbraccia la solidarietà, vince due volte.” Questo il messaggio che riecheggerà in questi due giorni, dove ogni gesto – un passaggio in campo, una donazione, una risata condivisa – sarà il tassello di una comunità che crede nella forza dello stare insieme. Ad Alghero, lo spirito del Natale troverà il suo riflesso più autentico sul campo da rugby, tra i giochi di una tradizione che vive e il sorriso di chi tende la mano. Una vittoria che vale più di ogni medaglia.

Ad Alghero, tra il profumo del mare e l’aria frizzante del Natale, lo sport si trasforma in un abbraccio di solidarietà. Il 28 e il 29 dicembre, la città catalana ospiterà la seconda tappa cittadina di “Sotto il cielo di dicembre”, l’evento organizzato da Safety Security ETS e Bon Dia ASD nell’ambito della rete C.S.S. Due giorni dedicati a ciò che conta davvero: amicizia, rugby, tradizione e un gesto semplice ma prezioso come la donazione del sangue. Il programma si apre sabato pomeriggio, alle 15:00, con la Coppa dell’amicizia al campo dell’Amatori Rugby Alghero, dove le squadre scenderanno in campo non solo per competere, ma per celebrare i valori più autentici di questo sport.