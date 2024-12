Alghero: successo per l'iniziativa solidale "Cesto Tricolore"

Si tratta di una raccolta alimentare organizzata per offrire un aiuto concreto a famiglie e persone in difficoltà. Grazie alla grande partecipazione, sono stati raccolti numerosi beni di prima necessità, successivamente devoluti ad associazioni locali del terzo settore per la distribuzione.





Mario Angius, responsabile del Dipartimento Regionale Terzo Settore di Gioventù Nazionale, ha sottolineato l’importanza di questa azione solidale: “Con l'iniziativa Cesto Tricolore, che portiamo avanti da diversi anni, anche quest'anno abbiamo voluto dare un contributo concreto alle persone che affrontano difficoltà quotidiane. È commovente vedere quanta generosità ci sia stata da parte delle nostre comunità. Siamo certi che questi piccoli gesti possano regalare un po’ di serenità a chi ne ha più bisogno, ricordando che la solidarietà è il cuore della nostra azione politica e sociale.” Anche il consigliere comunale di Alghero, Alessandro Cocco, ha espresso il proprio apprezzamento per il progetto: “Vedere così tante persone mobilitarsi per questa iniziativa è stato un grande esempio di partecipazione attiva e senso civico. Il Natale è il momento ideale per ricordarci che, come comunità, abbiamo il dovere di sostenere chi è meno fortunato. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito, dimostrando che con l’unione si possono raggiungere grandi obiettivi.”





Alessio Auriemma, esponente di Gioventù Nazionale, ha aggiunto: “Questo progetto non è solo un aiuto materiale, ma un modo per far sentire le persone meno sole. È un gesto di attenzione e rispetto che, speriamo, possa ispirare altre iniziative simili in futuro. Ringrazio tutti coloro che hanno messo il loro tempo e il loro cuore in ‘Cesto Tricolore’, perché è solo con azioni concrete che possiamo fare la differenza.”





Il Dipartimento Regionale Terzo Settore di Gioventù Nazionale Sardegna ha ringraziato i volontari, i donatori e le associazioni che hanno reso possibile l'iniziativa, ribadendo come la solidarietà sia un valore fondamentale per costruire una comunità più forte e coesa.

Nei giorni scorsi, il Dipartimento Regionale Terzo Settore di Gioventù Nazionale Sardegna, in collaborazione con il Circolo di Gioventù Nazionale Cagliari e la sezione algherese di Fratelli d’Italia e Gioventù Nazionale, ha promosso l’iniziativa "Cesto Tricolore".