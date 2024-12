Alghero: Cinghiali e strade pericolose, nuovo incidente alla Rucchetta

Solo poche settimane fa un altro incidente si era verificato nei pressi del cementificio, dopo Ponta Sarda, a conferma che la presenza dei cinghiali in queste zone è un problema non più rinviabile. È una questione che si trascina da tempo, fatta di avvistamenti sempre più frequenti, campi devastati e, purtroppo, situazioni pericolose che coinvolgono automobilisti e pedoni. Fortunatamente, in questo ultimo episodio, non ci sono stati feriti gravi, ma il rischio di conseguenze ben più drammatiche è sempre dietro l’angolo.





La questione dei cinghiali nelle aree urbane e periurbane di Alghero è ormai un nodo cruciale per la sicurezza stradale. L’assenza di interventi strutturali per contenere la fauna selvatica ha portato a una convivenza sempre più problematica tra uomo e natura. Le strade di campagna, poco illuminate e con scarsa segnaletica, diventano il teatro ideale per questi episodi che, se sottovalutati, rischiano di trasformarsi in tragedie. La necessità di un intervento non è più procrastinabile. Gli agricoltori lamentano da anni i danni provocati dai cinghiali, ma ora il problema tocca anche chi percorre le strade del territorio.





Controlli più serrati, piani di contenimento e una gestione mirata della fauna sono soluzioni che devono essere messe sul tavolo con urgenza, coinvolgendo amministrazioni locali, enti di tutela ambientale e forze dell’ordine. Nel frattempo, gli automobilisti sono invitati alla massima prudenza, specialmente nelle ore serali e lungo le strade meno frequentate. Ma la prudenza da sola non basta: è necessaria una strategia concreta che metta fine a una convivenza sempre più pericolosa. Perché, alla prossima curva, un cinghiale potrebbe ancora una volta essere in agguato, e non tutti gli incidenti possono risolversi senza conseguenze.

Ancora un incidente ad Alghero, e ancora una volta i cinghiali finiscono al centro dell'attenzione. Ieri sera, sulla strada la Rucchetta, si è verificato il secondo sinistro in meno di un mese nella stessa area. La dinamica parla chiaro: un animale selvatico ha attraversato improvvisamente la carreggiata, obbligando il conducente di un’auto a una manovra d’emergenza che, purtroppo, non è bastata a evitare l’impatto.