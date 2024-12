Per le feste Cagliari si accende di luci - Oltre 10 chilometri di strade illuminate con 2,5 milioni di led

Anche il portico Sant’Antonio, piazza Carlo Alberto, piazza Yenne e il territorio della Municipalità di Pirri saranno protagonisti di questo spettacolo luminoso, che abbraccia diverse aree urbane. Tuttavia, gli alberi di viale Trieste non saranno decorati per le festività di questo fine 2024 e inizio 2025. Sono infatti sottoposti a verifiche per accertarne la stabilità e lo stato di salute, a seguito di recenti lavori di manutenzione che hanno interessato la zona. Attenzione, questa, che coniuga la bellezza delle decorazioni, con la tutela del patrimonio ambientale.

Cagliari si prepara a vivere un’atmosfera magica per le festività natalizie e l’inizio del nuovo anno, grazie a un’illuminazione straordinaria che coinvolge oltre 10 chilometri di strade. Circa 2,5 milioni di luci led daranno vita a decorazioni colorate e scintillanti in molte delle principali vie e piazze della città, rendendola ancora più accogliente e suggestiva per le cittadine, cittadini, visitatori e turisti. Tra le strade interessate spiccano via Tiziano, via Cocco-Ortu, via Dante, via Dei Mille, via Alghero, via Paoli, via Azuni, via Italia e viale Sant’Avendrace.