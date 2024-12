Alghero: maltempo abbatte un albero davanti alla scuola elementare, rischio sfiorato

Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito. I Vigili del Fuoco sono intervenuti tempestivamente per mettere in sicurezza l’area, delimitandola con nastro segnaletico e procedendo alla rimozione dell’albero caduto. La zona, frequentata quotidianamente da famiglie e automobilisti, resta comunque sorvegliata, considerata l'allerta meteo ancora in vigore.





L’episodio si inserisce nell’ambito delle condizioni meteo avverse annunciate per il 22 e 23 dicembre. I venti, che stanno soffiando dai quadranti occidentali con raffiche fino a tempesta, hanno già causato danni in diverse aree della Sardegna, con alberi abbattuti e strutture pericolanti. Ad Alghero, il forte vento ha anche sollevato preoccupazioni per il rischio mareggiate lungo le zone costiere. Considerato il persistere delle raffiche e del mare grosso, si rinnova l’appello alla cittadinanza a evitare di sostare o transitare in prossimità di alberature e strutture esposte e a prestare attenzione negli spostamenti, soprattutto nelle ore di punta. Sulle strade, è opportuno evitare l’utilizzo di mezzi telonati o caravan, particolarmente vulnerabili alle raffiche laterali. L’avviso di condizioni meteo avverse resterà valido fino alla tarda serata didoggi, con venti progressivamente in diminuzione. Tuttavia, è fondamentale seguire gli aggiornamenti e le indicazioni delle autorità per evitare rischi.

La forte ondata di maltempo che sta colpendo la Sardegna ha causato un episodio significativo questa mattina ad Alghero, dove un albero è stato abbattuto dal vento nei pressi della scuola elementare di via Asfodelo. L'istituto, che ha ingressi sia su via Asfodelo che su via 24 Maggio, si trova in una zona frequentata da numerosi bambini e genitori, soprattutto nelle ore di ingresso a scuola. L’incidente si è verificato tra le 8:30 e le 9:00, proprio durante l’orario in cui gli alunni stavano raggiungendo la scuola. La caduta dell’albero, seppur avvenuta in prossimità del marciapiede, avrebbe potuto causare conseguenze ben più gravi se si fosse riversata sulla carreggiata o se avesse coinvolto i presenti.