Bosa: musica, mostre, mercatini: gli appuntamenti del Natale entrano nel vivo, aspettando il concerto di Capodanno con Irene Grandi

Dal 28 dicembre, l’associazione Sardina4all farà entrare Bosa nel clima di festeggiamenti per l’arrivo del nuovo anno, con tre serate che scandiranno l’attesa della notte di San Silvestro. Il 28 la manifestazione “Musica nel Borgo”: esibizioni di live band in piazza IV Novembre, piazza Gioberti e corso Vittorio Emanuele. Lunedì 30 dicembre “Aspettando il Capodanno”, in piazza Dante, dalle ore 20 aprirà la serata una sessione di dj set, per poi lasciare la scena alla performance live dei Train To Roots. Martedì 31 dicembre l’evento clou dell’insieme di festeggiamenti: il concerto in piazza Dante di Irene Grandi, aperto alle 20 da una sessione di dj set. Gli appuntamenti non si esauriscono con l’arrivo del 2025, ma continuano domenica 5 gennaio con la manifestazione “A sa palte e' cantare” a cura dell’associazione culturale Coro di Bosa, dalle 17 per le vie del centro storico. All’Epifania, lunedì 6 gennaio il cartellone di eventi si chiuderà nelle vie del centro città con “Fai sorridere un bambino”, campagna di raccolta regali per bambini svantaggiati con la Befana che distribuirà doni e dolci a bimbi, anche questo a cura dell’Associazione street food “Sos Amigos”. «Quest'anno l’Amministrazione comunale ha voluto valorizzare le potenzialità del settore turistico e culturale su cui Bosa può contare, organizzando numerosi eventi, non solo per le festività natalizie», commenta l’assessore al Turismo, Cultura e Attività produttive, Marco Mannu. «Già dal nostro insediamento abbiamo rivolto il nostro impegno verso la cultura e gli spettacoli: abbiamo iniziato con una esibizione importante sulla spiaggia e ora chiuderemo l'anno con una delle artiste italiane più importanti e apprezzate, Irene Grandi. Il tutto dando spazio e promuovendo i vari ambiti culturali, musicali, e artistici, come, per esempio, la mostra dell'artista Anna Gardu che coniuga la sua arte con il nostro filet e la filigrana». L’insieme degli eventi proposti per le festività natalizie sono organizzati dal Comune di Bosa, con il sostegno dell’assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Autonoma della Sardegna, e del programma “Natale nel Cuore della Sardegna” della Camera di commercio di Nuoro, in collaborazione con l’associazione culturale Sardina4all e Bosa Città dei Colori.

Entra nel vivo il cartellone di eventi organizzati dal Comune di Bosa e dai tanti partner per animare le festività natalizie, che vedrà il suo culmine nel concerto di Capodanno, la notte del 31 dicembre, in piazza Dante con Irene Grandi. Questa sera dalle 17.30 in corso Vittorio Emanuele e piazza Dante festa con l’esibizione della band musicale Mescal. Domenica 22 dicembre spazio all’arte e alla tradizione con l’inaugurazione, alle ore 10, della mostra di Anna Gardu “Dolci e Arte – Filet & Filigrana”, in esposizione al Museo civico Casa Deriu fino al 31 gennaio 2025, a cura dell’Associazione Horo. Dalle 16 in piazza IV Novembre “Gli scout incontrano i bambini”, con giochi e distribuzione di caldarroste. A seguire, sempre in via IV Novembre, l’associazione Su Beranu intratterrà il pubblico con i balli tradizionali sardi. Il divertimento e la musica proseguiranno lunedì 23 dicembre con l’esibizione del duo acustico SP46, dalle 17.30 in corso Vittorio Emanuele. La sera della vigilia di Natale, il 24 dicembre, nelle vie del centro città, “Fai sorridere un bambino”, campagna di raccolta regali per bambini svantaggiati, foto con Babbo Natale e distribuzione di doni e dolci ai bimbi, a cura dell’associazione street food Sos Amigos.