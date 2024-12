Tutto pronto a Cagliari per il Babbo Natale in vespa del 21 e 22 dicembre

Durante il tragitto, alcuni Babbi Natale distribuiranno doni alle bambine e ai bambini incontrati lungo il cammino, offrendo un pensiero gentile realizzato grazie alla collaborazione con i negozianti locali di Cagliari. L’evento è organizzato dal Vespa club Cagliari e Karalis, che, da anni, non solo si dedicano a rendere la manifestazione un momento di festa, ma si impegnano anche in iniziative benefiche. Quest’anno, infatti, oltre al corteo, sarà avviata una “Vespasta di beneficenza” attraverso il canale Facebook, per raccogliere fondi o viveri alimentari a sostegno delle persone in difficoltà. Il presidente del Consiglio comunale di Cagliari, Marco Benucci, ha commentato l'iniziativa con entusiasmo: “Babbo Natale in vespa rappresenta non solo un momento di festa, ma anche un esempio di come la comunità possa unirsi per portare aiuto e speranza a chi ne ha bisogno. È un evento che incarna i valori di solidarietà e condivisione che caratterizzano il nostro territorio. Invitiamo tutte le cittadine e i cittadini a partecipare, a gioire insieme e a contribuire a questa nobile causa”. “Il Babbo Natale in vespa è l’evento a cui tengo di più, perché non vi è nulla di più bello oltre al vedere tutti questi Babbi Natale che portano colore nella nostra amata Cagliari”, ha commentato Maurizio Vannini, presidente del Vespa club Cagliari.





“Quest’anno la nostra associazione ha raggiunto i 400 soci, superando così il numero storico di 3.300 soci in Sardegna". Concludendo, il “Babbo Natale in vespa”, che anno dopo anno sta scrivendo un piacevole capitolo nella storia delle tradizioni cagliaritane, è un evento che non solo celebra il Natale, ma promuove anche la solidarietà e la convivialità tra le persone. L’appuntamento è dunque fissato per sabato 21 (alle ore 17) e domenica 22 (alle ore 11) dicembre al Centro commerciale “La Plaia”: un’altra occasione imperdibile per vivere la magia del Natale a Cagliari.

Sabato 21 (alle ore 17) e domenica 22 (alle ore 11) dicembre 2024, il piazzale del Centro commerciale “La Plaia” di Cagliari ospiterà la 17^ edizione del “Babbo Natale in vespa”, un evento atteso e amato che porterà un’ondata di colore e spirito natalizio tra le vie del capoluogo isolano. A partire dalle ore 10, numerosi partecipanti, vestiti da Babbo Natale, daranno vita a un festoso corteo su vespe, attraversando i principali punti della città. Il percorso del corteo si snoderà attraverso viale La Plaia, via Riva Di Ponente, via Sassari, via Roma, largo Carlo Felice, piazza Yenne e molti altri luoghi simbolici, per un totale di un itinerario che toccherà i cuori delle cittadine, dei cittadini, dei visitatori e dei turisti che in questi giorni affollano la città.