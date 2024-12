Sardinia I Love You: un progetto per raccontare e valorizzare l’isola

Sardinia I Love You rappresenta un mezzo per farlo in modo moderno, utilizzando i linguaggi delle generazioni 2.0 e Z. È un circuito virtuoso che unisce visione e praticità, unendo politica, amministrazione, associazioni e cittadini. Un grande augurio per questa bellissima avventura!" Il progetto si propone di raggiungere un pubblico variegato, includendo scuole, operatori culturali, emigrati, imprenditori e giornalisti, utilizzando narrazioni multimediali per valorizzare l’ambiente e la cultura sarda. Carla Medau ha invece evidenziato l’attenzione rivolta ai centri meno conosciuti della Sardegna: "Sardinia I Love You è uno strumento prezioso per promuovere i luoghi meno noti dell’isola, che custodiscono usi e tradizioni uniche. Il progetto offre un supporto concreto al nostro lavoro di valorizzazione turistica e culturale, portando sotto i riflettori le perle ambientali e le peculiarità del nostro territorio." Alberto Urpi ha ribadito l’importanza di sostenere iniziative che puntano sulle aree interne dell’isola: "È fondamentale rafforzare le potenzialità delle zone interne, troppo spesso trascurate. Siamo pronti a collaborare per fornire contenuti e immagini agli organizzatori, contribuendo a un progetto che mette al centro la Sardegna autentica."





Il progetto, finanziato attraverso la Legge Regionale n. 17 del 19 dicembre 2023 e regolato dalla Convenzione di finanziamento stipulata il 21 novembre 2024, si articola in diverse fasi. Durante la presentazione sono stati proiettati brevi video tematici che offriranno, in futuro, una narrazione moderna e accessibile non solo ai turisti, ma anche agli emigrati e ai giovani, spesso lontani dai canali mediatici tradizionali. Particolare attenzione è stata data ai temi dell’inclusione e della coesione sociale, con un focus sulle politiche volte a valorizzare le aree interne dell’isola e a creare un legame tra tradizione e innovazione. La seconda fase del progetto, prevista per la prossima primavera, completerà questo percorso con ulteriori strumenti interattivi e contenuti. Alla conferenza è stata distribuita la rivista ufficiale del progetto, che raccoglie spunti, immagini e informazioni utili per esplorare la Sardegna in tutte le sue sfaccettature. Per ulteriori dettagli, è possibile contattare l’associazione culturale Italia-Brasil al numero 347.0980042. Con Sardinia I Love You, la Sardegna si racconta come un’isola gioiello, pronta a conquistare nuove generazioni e a rafforzare il legame con chi, anche da lontano, porta nel cuore la sua bellezza senza tempo.

Cagliari, 20 dicembre 2024 – Si è svolta oggi nella sala regionale Anfiteatro di Cagliari la presentazione del progetto multimediale integrato Sardinia I Love You, un’iniziativa ambiziosa che punta a raccontare le bellezze naturali, le tradizioni e il patrimonio culturale della Sardegna attraverso percorsi interattivi e contenuti innovativi. Presenti all’evento Ilaria Portas, assessora regionale ai Beni culturali, Pubblica istruzione, Spettacolo, Informazione e Sport, Carla Medau, capo di gabinetto dell’assessorato al Turismo, e Alberto Urpi, consigliere regionale e sindaco di Sanluri. Nel suo intervento, l’assessora Portas ha sottolineato l’importanza del progetto come strumento di trasmissione culturale: "La nostra Sardegna è uno scrigno di gioielli fatto di storie, tradizioni e patrimonio ambientale. Abbiamo il dovere morale di trasmettere questi valori ai nostri ragazzi e ragazze affinché non vadano perduti.