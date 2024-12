Ritorna il "Dopo Festival della Canzone Algherese": musica e solidarietà al Teatro Civico

La serata vedrà salire sul palco numerosi artisti: Los Amics de la Muralla, Daniela Riu, Duo Boseggia, Pino Caserta, Giuseppe Trudu, Vittoria Lacana, Loredana Pais, Michela Patrono, I Muristene, Noemi Trifirò, Rita Spanu, Salvatore Nieddu, Sante Carraro, Liliana Cocco e Giuseppe Tanda. Tra gli ospiti d’eccezione si esibiranno la cantante di Oschiri Franca Pinna, accompagnata dal cantautore Marco Lai, il celebre cantante algherese Franco Mulas e il comico cagliaritano Ignazio Deligia, che porterà sul palco un tocco di allegria e leggerezza.





La conduzione della serata sarà affidata a Giovanna Caria e a Gigi Chessa, figura storica della radiofonia sarda e attuale direttore artistico di Radio Onda Stereo. L’iniziativa rappresenta un’importante occasione non solo per celebrare la musica algherese, ma anche per sostenere una causa benefica. Con l’acquisto del biglietto, infatti, si contribuirà a sostenere le attività dell’associazione “Pensiero Felice”, che opera a favore della comunità locale. Non c’è scusa che tenga: è il momento di buttare i “ricci” dalle tasche e acquistare i biglietti presso Tot per la Musica in via Lo Frasso, 10. Un piccolo gesto per una grande causa, accompagnato da una serata di emozioni, arte e solidarietà.

Alghero si prepara a vivere una serata speciale all’insegna della musica e della solidarietà con il ritorno del “Dopo Festival della Canzone Algherese”. L’appuntamento è per sabato 21 dicembre, alle ore 20:30, presso il Teatro Civico “Gavì Ballero”. L’evento permetterà di riascoltare i protagonisti della scorsa edizione del Festival della Canzone Algherese, tenutasi nel mese di luglio, con l’obiettivo di devolvere l’intero ricavato all’associazione “Pensiero Felice”. Organizzato dall’APS “Festival della Canzone Algherese”, l’evento gode del sostegno del Comune di Alghero, della Fondazione Alghero, della Fondazione di Sardegna, di Catalan TV e di Radio Onda Stereo.