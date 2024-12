Olbia: cocaina per 5 milioni sequestrata al porto, arrestato corriere ventenne





La droga, sequestrata immediatamente, avrebbe potuto fruttare fino a 5 milioni di euro sul mercato, a seconda del grado di purezza. Il giovane corriere è stato arrestato sul posto. Gli inquirenti stanno ora lavorando per ricostruire la provenienza del carico e il destinatario finale, con l’ipotesi che la cocaina fosse destinata a rifornire le piazze di spaccio della Sardegna in vista delle festività natalizie. L’operazione conferma l’importanza dei controlli serrati nei porti, snodi fondamentali per il traffico di stupefacenti, e sottolinea ancora una volta l’efficacia del lavoro congiunto di uomini e unità cinofile.

Fiuto infallibile e nervosismo sospetto hanno portato a un’importante operazione della Guardia di Finanza di Olbia. Durante i controlli sui mezzi sbarcati da Livorno, gli agenti hanno fermato un minivan guidato da un ventenne di Caltanissetta. L'atteggiamento del giovane ha subito insospettito i militari, che hanno deciso di approfondire il controllo con l’aiuto di Betty, Semia, Joy e Dante, i cani antidroga del gruppo di Olbia. Il minivan nascondeva un carico di 39 chili di cocaina, accuratamente occultato in un’intercapedine della carrozzeria.