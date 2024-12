La magia del Natale conquista la Sardegna: eventi gratuiti per grandi e piccoli

Cagliari ospiterà due eventi speciali venerdì 20 e domenica 22 dicembre: fiocchi di neve accompagneranno l’arrivo di Babbo Natale, comodamente seduto sul suo trono rosso, circondato dagli elfi e insidiato dal simpatico Grinch, per un’esperienza che farà brillare gli occhi dei bambini e riempirà di stupore i cuori degli adulti. A Nuoro, la magia prende forma con La Fabbrica dei Giocattoli, una nuova produzione diretta da Nicola Virdis, il genio creativo reso celebre da Italia’s Got Talent. Musiche originali, scenografie straordinarie e un ledwall porteranno il pubblico in un viaggio unico nel mondo della fantasia, celebrando i valori autentici del Natale con uno spettacolo che unisce grandi e piccoli. Domenica 22 dicembre, a Oristano, il centro commerciale Porta Nuova ospiterà l’ultimo evento: una grande parata natalizia con Babbo Natale e una nevicata artificiale che trasformeranno il luogo in un villaggio nordico, chiudendo questa serie di appuntamenti con un tocco di meraviglia. Gli eventi sono pensati per tutte le età e per tutte le famiglie, senza barriere e senza biglietti d’ingresso. I Superanimatori, con la loro esperienza e creatività, dimostrano che il Natale può ancora essere un momento magico, accessibile a tutti. Per chi desidera immergersi in questa atmosfera unica, è possibile consultare il programma completo sui profili social ufficiali dei Superanimatori. In Sardegna, il Natale non è solo una festa: è un abbraccio collettivo, un’occasione per condividere stupore e meraviglia. Non resta che lasciarsi conquistare dalla magia.

La Sardegna si veste di Natale e si trasforma in un grande Villaggio di Babbo Natale, portando incanto e gioia nelle sue piazze fino al 22 dicembre. Grazie ai Superanimatori, protagonisti dell’animazione da oltre 17 anni, l’isola regala ai suoi abitanti e visitatori una serie di eventi unici, totalmente gratuiti, che riportano il vero spirito natalizio nel cuore delle città. Quattro potenti cannoni sparaneve creeranno l’illusione di trovarsi in un paesaggio nordico, mentre circa 80 mascotte Disney animeranno le strade con parate spettacolari, trasformandole in piccole Disneyland a cielo aperto. Schiaccianoci giganti, alti oltre tre metri, veglieranno su ogni evento, regalando un tocco fiabesco, e gli elfi coinvolgeranno i più piccoli con giochi e danze. Tra gli appuntamenti imperdibili, sabato 21 dicembre a Capoterra, per la prima volta, si vivrà la magia di una grande nevicata artificiale, un momento che promette di rendere l’atmosfera indimenticabile. La stessa sera, a Castiadas, Babbo Natale sarà il protagonista di una giornata di allegria insieme agli elfi birichini e a uno spettacolo di giocoleria pensato per i più piccoli.