Olbia: orrore, degrado e sesso a tre in cambio di cocaina – l’inferno dietro le mura di casa





Secondo le accuse mosse dalla Procura di Tempio Pausania, l’uomo avrebbe trasformato la vita della sua famiglia in un incubo costante. La moglie, ripetutamente insultata, schiaffeggiata e strattonata, era privata della libertà personale e dei contatti con i suoi parenti. Le sue risorse economiche venivano interamente controllate dal marito, compresi i guadagni del suo lavoro e quelli destinati alla figlia. Un’esistenza segnata dalla paura e dall’oppressione, culminata in episodi di violenza sessuale perpetrati davanti agli occhi della figlia minore.





La Procura ha chiuso le indagini, chiedendo il rinvio a giudizio per il 46enne, accusato di maltrattamenti, violenza sessuale di gruppo e somministrazione di sostanze stupefacenti alla figlia. Secondo quanto emerso, l’uomo avrebbe portato la ragazzina in locali pubblici, anche notturni, esponendola a situazioni che avrebbero poi portato agli abusi da parte di altri due uomini, ora anch’essi accusati.

Una vicenda sconvolgente ha scosso Olbia, portando alla luce una realtà di violenze domestiche e abusi sessuali che lasciano senza parole. Un uomo di 46 anni è accusato di aver costretto la moglie, 47enne, a subire un rapporto sessuale a tre in cambio di cocaina, il tutto davanti alla figlia minorenne, disabile. Non solo: la ragazza sarebbe stata vittima di abusi sessuali da parte di altri due uomini, in uno scenario che descrive un degrado umano e sociale spaventoso.