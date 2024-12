Ad Alghero il Mercato di Natale: laboratori, musica e solidarietà nella magia della festa

La collaborazione con l’Associazione KoreMama si inserisce in questo contesto come un valore aggiunto. Con il suo impegno nel campo dell’educazione e della genitorialità consapevole, la presenza di KoreMama contribuisce a dare all’evento un’impronta più ampia: non un Natale circoscritto all’acquisto o al consumo, ma un’esperienza di comunità, dove le famiglie possono trovare spunti per affrontare la quotidianità con un occhio attento alla formazione dei bambini, all’ascolto reciproco e all’etica della sostenibilità. Gli incontri e i laboratori, rivolti a diverse fasce d’età, prevedono momenti di creatività, letture e semplici attività pratiche. L’obiettivo è favorire l’apprendimento informale, facendo emergere il valore del “fare” come occasione per scoprire quanto sia importante riutilizzare, riflettere sulle origini dei prodotti, prendersi cura degli oggetti e del proprio ambiente. Negli anni, questo approccio ha ricevuto riscontri positivi da parte delle famiglie, apprezzato per la capacità di tradurre il periodo natalizio in un’esperienza arricchente e formativa, non legata solo al momento della festa ma capace di lasciare un segno duraturo nella vita quotidiana. La presenza di un’area gioco con gonfiabili, servizi e un ambiente organizzato per i più piccoli offre ai genitori l’occasione di partecipare serenamente, concedendosi una pausa culinaria, una chiacchiera con altri adulti, un momento di condivisione. Domenica 22, la conclusione dell’evento vedrà l’accensione dell’albero e la distribuzione di pacchi regalo, un momento simbolico per chiudere in bellezza l’esperienza, con un segnale di vicinanza e solidarietà verso le famiglie e tutta la comunità. In questo modo, “Natale al Mercato” conferma la volontà di offrire un’occasione per vivere le festività non in chiave meramente consumistica, ma come momento di crescita collettiva. Anche ad Alghero, l’atmosfera natalizia può così diventare un’occasione per riflettere su educazione, valori comunitari e creatività, mettendo al centro le persone, il territorio e una visione più ampia della sostenibilità e della condivisione.

Domani, 20 dicembre, l’ex Mercato Ortofrutticolo di Alghero aprirà le porte al “Natale al Mercato”, una tre giorni interamente dedicata ai bambini, alle famiglie e a quanti vogliano trascorrere le festività in un contesto che mescola intrattenimento, creatività e sensibilità educativa. L’iniziativa, che proseguirà fino al 22 dicembre, non si limita a offrire un semplice spazio di festa: accanto a giochi, musica e golosità, vi sarà un programma di laboratori improntati alla pedagogia sostenibile e al coinvolgimento attivo dei più piccoli, unendo dimensione locale e attenzione all’impatto sociale. Tra le proposte in calendario figurano attività manuali e momenti di narrazione, in cui la manipolazione di materiali naturali e di riciclo diventa strumento per far comprendere ai bambini la possibilità di creare qualcosa di utile e bello anche da ciò che normalmente verrebbe scartato. L’approccio proposto vuole invitare i più piccoli a sviluppare curiosità, manualità e consapevolezza, sottolineando l’importanza del recupero di tradizioni, saperi artigianali e pratiche di autoproduzione, in armonia con l’ambiente e le risorse del territorio.