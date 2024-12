“Ti faccio fare la fine di Giulia Cecchettin”: arrestato il vigliacco che ha minacciato l’ex a Porto Torres

I militari non hanno perso tempo e lo hanno ammanettato. Oggi l’arresto è stato convalidato: la giudice Silvia Masala, senza troppi complimenti, ha imposto all’imputato (difeso dall’avvocato Marco Salaris) un bel divieto di avvicinamento e l’obbligo di indossare il braccialetto elettronico. Tradotto in termini terra-terra: se si riavvicina a lei, lo trovano all’istante. Speriamo che il messaggio arrivi forte e chiaro, e che certe menti bacate capiscano che nessuno ha il diritto di ridurre la vita di una donna a una minaccia costante. Invece di “fare la fine di Giulia Cecchettin”, sarebbe ora che certuni finiscano in galera a riflettere.

Altro che “amore” finito, qui siamo davanti al consueto schifo di certi individui che, incapaci di accettare la parola “basta”, scivolano subito nella minaccia di morte. Un uomo di 43 anni, evidentemente non a suo agio col termine “fine relazione”, ha avuto la brillante idea di presentarsi sotto casa dell’ex compagna gridandole: “Ti faccio fare la fine di Giulia Cecchettin.” La donna, già provata da giorni di tensione dopo aver deciso di interrompere un rapporto durato otto anni, si è trovata ancora davanti l’ex, il mattino seguente, piazzato come un mastino di fronte alla sua abitazione. A quel punto, esasperata e spaventata, ha allertato i carabinieri della Compagnia di Porto Torres.