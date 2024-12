Bomba artigianale inesplosa davanti a casa di due allevatori: tragedia sfiorata a Macomer

Questi ultimi hanno esaminato l'ordigno, mettendo in sicurezza la zona. Presenti sul posto anche i Vigili del Fuoco, per garantire la totale protezione dell’area. Per motivi di sicurezza, l'intera zona è stata interdetta al traffico veicolare e pedonale. Le indagini sono già in corso per risalire ai responsabili di questo atto criminale, che ha scosso profondamente la comunità locale. L'episodio richiama alla memoria altri atti intimidatori simili avvenuti in Sardegna negli ultimi anni, sottolineando una preoccupante escalation di violenza.

Un grave episodio di cronaca ha scosso questa mattina Macomer, nel Nuorese. Un ordigno artigianale è stato rinvenuto davanti all'abitazione di due fratelli allevatori in via Sardegna. Fortunatamente, l'ordigno non è esploso, evitando conseguenze potenzialmente devastanti. A notare la bomba è stato uno dei fratelli, uscendo di casa all'alba. Immediatamente ha allertato la Polizia, che è intervenuta insieme agli artificieri dei Carabinieri di Nuoro.