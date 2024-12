Auto fuori strada a Silius: asfalto ghiacciato causa incidente

Fortunatamente, la proprietaria del veicolo, una donna di 30 anni, è uscita illesa dall'incidente. Nonostante il ribaltamento dell'auto, la giovane non ha riportato alcuna ferita. Sul luogo sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Mandas e i Carabinieri della Sezione di Dolianova, che hanno effettuato i rilievi di legge per accertare le dinamiche dell'accaduto. L'episodio mette nuovamente in evidenza i rischi legati al ghiaccio sulle strade durante il periodo invernale, richiamando l'attenzione sulla necessità di una maggiore prudenza da parte degli automobilisti.

Un incidente stradale si è verificato ieri mattina lungo la SP 25 per Silius, a causa delle basse temperature che hanno interessato l'isola negli ultimi giorni. Una Fiat 500 è uscita di strada a causa dell'asfalto ghiacciato, ribaltandosi e finendo in mezzo alla vegetazione circostante.