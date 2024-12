Cronaca Oggi a Bonaria il 28° Miracolo di Natale, un grazie a tutti coloro che doneranno

Giunge alla 28ª Edizione il Miracolo di Natale, importante iniziativa, ideata e promossa da Gennaro Longobardi e patrocinata dal Comune di Cagliari e dalla Caritas diocesana di Cagliari. Dopo una pre-raccolta alimentare fruttuosa svoltasi nelle scorse settimane e precisamente i giorni 7, 8, 14 e 15 dicembre, grazie alla collaborazione delle catene Despar, Crai e Tuttiigiorni, che ha coinvolto tutti i cittadini generosi che non avrebbero potuto recarsi a Bonaria in data odierna, oggi è la giornata della solidarietà per chi può recarsi alla scalinata di Bonaria, dalle ore 09:00 alle 21:00, aprendo il proprio cuore alla generosità, ed abbellendola aggiungendo una busta della spesa, per venire incontro alle molte, troppe famiglie purtroppo in difficoltà che abitano in questa meravigliosa Isola. Potete donare generi alimentari a lunga conservazione, articoli per bambini e giocattoli in buono stato. Partecipano all’iniziativa, rispettivamente dalle loro piazze di riferimento ed in contemporanea, anche i comuni di: Alghero, Bosa, Burcei, Carbonia, Carloforte, Decimomannu, Domusnovas, Elmas, Guasila, Iglesias, Maracalagonis, Monserrato, Nuoro, Olbia, Porto Torres, Quartu S. Elena, Quartucciu, Sassari, Selargius, Sestu, Tortolì, Villacidro, Villamassargia e Villaputzu. Donate, donate, donate!