Donna travolta e uccisa da un camion della spazzatura a Sorso

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, che stanno effettuando i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. L’episodio riaccende i riflettori sulla sicurezza stradale e sulle condizioni in cui operano i mezzi pesanti nei centri urbani. Un dramma che lascia sgomenta la comunità locale e pone interrogativi sulle misure necessarie per evitare simili tragedie in futuro.

Tragedia nel Sassarese, dove una donna ha perso la vita dopo essere stata investita da un camion della nettezza urbana. L’incidente è avvenuto questa mattina a Sorso, davanti a un’area di servizio situata in viale Cotton. Secondo le prime informazioni, il mezzo era impegnato nelle operazioni di raccolta quando ha travolto la vittima, di cui non sono ancora state rese note le generalità.