Cagliari: Illustrazione del progetto esecutivo per il nuovo Mercato di San Benedetto agli operatori





Inoltre, hanno avanzato alcuni suggerimenti che verranno presi in considerazione. “Abbiamo da tempo avviato un dialogo costruttivo con il Comitato - ha dichiarato l’assessore Serra - e questo incontro ha confermato che con la collaborazione sinergica di tutti gli attori possiamo ottenere risultati significativi per la città”. All’inizio del nuovo anno, si procederà con le operazioni di trasferimento al Mercato provvisorio, rispettando i tempi previsti e consentendo l’avvio dei lavori di rinnovamento della storica struttura.

Il sindaco Massimo Zedda, l’assessore allo Sviluppo economico e settori produttivi, Carlo Serra, e i dirigenti competenti hanno incontrato i rappresentati del comitato del Mercato di San Benedetto. L’incontro, caratterizzato da un clima di collaborazione e dialogo, ha visto la presentazione del progetto esecutivo del nuovo Mercato. Gli operatori hanno accolto con entusiasmo la visione della futura struttura, apprezzando le soluzioni pensate per ottimizzare il loro lavoro e l’esperienza delle cittadine e dei cittadini, sia per la parte interna, che per l’esterna.