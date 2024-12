Sassari, sperona i carabinieri dopo aver saltato un posto di blocco: obbligo di dimora per un 29enne

L’uomo, invece di fermarsi, ha premuto sull’acceleratore, forzando il posto di blocco e dando vita a un inseguimento per le vie di Sassari. La corsa si è conclusa con uno speronamento: la vettura del 29enne ha centrato l’auto dei carabinieri, che si erano lanciati all’inseguimento. Nello scontro, i due militari hanno riportato lievi contusioni. Una volta bloccato e perquisito, il giovane è stato trovato con una piccola quantità di cocaina, aggravando la sua posizione. Difeso in aula dall’avvocata Costanza Uras, il 29enne ha atteso la decisione del giudice, che ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare dell’obbligo di dimora, con il divieto di lasciare la propria abitazione nelle ore notturne. La prossima tappa per il giovane sarà il processo, fissato per il 20 febbraio 2025.

