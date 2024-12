Nuoro, i Carabinieri portano la magia del Natale all’Ospedale San Francesco

I bambini, sorpresi dalla comparsa di Babbo Natale in divisa speciale, hanno accolto il momento con stupore e gioia, stringendo tra le mani regali che non sono solo oggetti, ma simboli di vicinanza, affetto e speranza. Non meno toccante è stata la reazione dei pazienti del reparto di Geriatria, dove il Natale si è fatto più umano e sentito. Volti segnati dagli anni si sono distesi in sorrisi sinceri, le voci si sono riempite di emozione, mentre i militari portavano parole di conforto e piccoli doni. Per qualcuno, quel gesto ha rappresentato un ritorno a un passato più sereno; per altri, una dolce sorpresa che ha spezzato la routine ospedaliera. «Essere vicini a chi soffre, soprattutto in questo periodo dell’anno, è un dovere morale e umano» è il messaggio che i Carabinieri di Nuoro hanno voluto lasciare con questa iniziativa. La visita è stata un gesto semplice ma potente, un segno tangibile di solidarietà e di vicinanza, perché nessuno, soprattutto a Natale, dovrebbe sentirsi solo. Tra palloncini, pacchetti e sorrisi sinceri, l’Ospedale San Francesco di Nuoro ha vissuto oggi una piccola magia natalizia, dimostrando come, a volte, basta davvero poco per regalare un po’ di felicità a chi ne ha più bisogno.

Una mattinata speciale, di quelle che scaldano il cuore e cancellano, anche solo per un momento, il peso della sofferenza. I Carabinieri di Nuoro hanno fatto visita oggi ai reparti di Pediatria e Geriatria dell’Ospedale San Francesco, trasformando le corsie in un luogo di festa, di sorrisi e di emozioni autentiche. Guidati dal dott. Antonio Cualbu e accompagnati dal personale della Direzione Sanitaria, i militari, insieme a un festoso Babbo Natale, hanno regalato doni ai pazienti, portando con sé il calore e la spensieratezza di un Natale che, per alcuni, rischiava di passare inosservato. Nei corridoi del reparto di Pediatria, l’entusiasmo dei più piccoli ha illuminato l’intero ospedale.