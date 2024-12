EPIGENOS: alla scoperta dei legami tra ambiente, salute e stili di vita

L’incontro, che avrà inizio alle 11:30, vedrà la partecipazione del sindaco di Seulo, Enrico Murgia, insieme ai professori Sergio Uzzau e Giovanni Mario Pes dell’Università di Sassari e Ezio Laconi dell’Università di Cagliari. I relatori illustreranno i risultati preliminari del progetto, focalizzandosi sui fattori ambientali e sociali che influenzano il benessere e sullo sviluppo dei modelli scientifici studiati nei laboratori. L’evento rappresenta un’importante opportunità per comprendere l’impatto dell’ambiente e degli stili di vita sulla salute umana, valorizzando al contempo la collaborazione tra ricerca e territorio. La partecipazione sarà aperta a tutti e gratuita. Per maggiori informazioni, è possibile contattare gli organizzatori tramite email all’indirizzo meeting@portocontericerche.it o telefonando al numero 079-998400. L’evento EPIGENOS promette di essere una finestra sul futuro, dove scienza e comunità si incontrano per affrontare le sfide del benessere e della sostenibilità.

Venerdì 20 dicembre, la Piazza Genneserra di Seulo diventerà il cuore pulsante della scienza e dell’innovazione con la presentazione dei primi risultati del progetto EPIGENOS, un’iniziativa che esplora le connessioni tra ambiente, salute e stili di vita. Il progetto nasce dalla collaborazione tra Porto Conte Ricerche, le Università di Sassari e Cagliari, il Comune di Seulo e con il sostegno della Fondazione di Sardegna. EPIGENOS punta a rivoluzionare la comprensione della salute umana, combinando l’analisi epigenetica e lo studio del microbiota, con un approccio innovativo che integra i modelli sperimentali di laboratorio e i dati raccolti direttamente dalla comunità locale, protagonista attiva della ricerca.