Bono, cacciatore aggredito da un cinghiale: è grave

Il cacciatore è stato trasportato in codice rosso all’Ospedale Santissima Annunziata di Sassari, dove è attualmente ricoverato in gravi condizioni. I medici stanno monitorando la situazione con attenzione, ma la prognosi resta riservata. L’aggressione riaccende il dibattito sulla sicurezza nelle attività venatorie e sulla presenza sempre più massiccia dei cinghiali nelle campagne sarde, animali che, soprattutto in situazioni di pericolo o durante la stagione riproduttiva, possono diventare particolarmente aggressivi.

Un cacciatore di 47 anni è stato gravemente ferito questa mattina nelle campagne di Bono, nel Goceano, durante una battuta di caccia. L’uomo è stato attaccato e morso violentemente a un fianco da un cinghiale, riportando una profonda ferita che ha causato una copiosa emorragia. L’incidente si è verificato in un’area boschiva particolarmente frequentata dai cacciatori in questa stagione. Subito dopo l’aggressione, i compagni del 47enne hanno dato l’allarme, richiedendo l’intervento immediato dei soccorsi. Sul posto è giunto l’elisoccorso del 118, che ha prestato le prime cure all’uomo, fermando la perdita di sangue che avrebbe potuto risultare fatale.