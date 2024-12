Alghero, presepi in miniatura a S. Giovanni Bosco: la magia del Natale negli occhi dei più piccoli

Colpisce la semplicità dell’idea: un esercito di minuscole natività, realizzate con materiali di recupero, colori brillanti e la fantasia dei bimbi, il cui sguardo vede il Natale non solo come una festa, ma anche come un momento di condivisione. Una schiera di statuine incantate, disposte senza fretta, come un piccolo pubblico raccolto attorno a un grande evento. Chiunque passi di lì può fermarsi, osservare e stupirsi: non serve altro per rendere omaggio al lavoro dei bambini, capaci di evocare il senso più autentico della ricorrenza. Le maestre custodiscono le foto di questi minuscoli capolavori, pronte a condividerle con chi vorrà fissare il ricordo. I presepi sono ancora esposti, meritano una sosta e, perché no, un applauso ideale rivolto a chi, con mani piccole e cuore grande, ha saputo dare vita a una vera poesia natalizia.

Una notizia fresca e commovente arriva dalla scuola materna S. Giovanni Bosco: in occasione del Natale, ogni bambino ha creato un proprio presepe in miniatura, dando sfogo a fantasia e manualità. Le piccole opere, ognuna diversa dall’altra, sono state poi collocate dai giovani autori sui gradini d’ingresso, trasformando quell’angolo della scuola in una piccola galleria di creatività.