Inaugurata la mostra “Tutto il peso del mondo” di Pastorello alla Galleria comunale d'Arte di Cagliari

Le immagini esposte raccontano una natura “assalita”, che ingloba anche ciò che le è estraneo e nemico, creando una visione rinnovata e provocatoria del mondo contemporaneo. Alessandra Menesini, curatrice dell'evento, ha sottolineato l'unicità dell'approccio di Pastorello, affermando che “non c'è niente di naturale nella natura di Pastorello, che ha scelto questo pseudonimo bucolico per distaccarsi da un continuo ragionare sulla pittura”. A rimarcare l'importanza dell'inaugurazione di questa mattina di venerdì 13 dicembre 2024 anche la consigliera comunale Marta Mereu. “A distanza di poco tempo dall'insediamento dell'Amministrazione comunale, sono molto orgogliosa e felice per questo evento. Pastorello – ha detto la presidente della commissione Cultura - è un artista importante della nostra terra, molto conosciuto e amato anche fuori dalla Sardegna, che saprà essere apprezzato anche dalle cittadine, dai cittadini di Cagliari e dai turisti che vorranno visitarla”. Presente anche lui all'incontro con la stampa, Pastorello è nato a Sassari nel 1967, ma vive e lavora tra Sassari e Laerru. Ha studiato pittura all'Accademia di Belle Arti di Firenze e ha debuttato nelle gallerie alla fine degli anni Ottanta. Ha fondato la Galleria L.E.M e la Galleria Gebaude e ha condotto una scuola di pittura a Cagliari, contribuendo così alla crescita culturale della comunità. La mostra “Tutto il peso del mondo” rappresenta, quindi, non solo un'opportunità per ammirare le opere di un artista di rilevanza internazionale, ma anche un momento di riflessione sulle tematiche attuali e sulla condizione del nostro mondo, invitando il pubblico a confrontarsi con le sfide e le contraddizioni del presente.

La Galleria comunale d'Arte di Cagliari ospita da oggi sino al 4 maggio 2025 la mostra personale dell'artista contemporaneo Pastorello, all'anagrafe Giovanni Manunta, intitolata “Tutto il peso del mondo”. Fortemente voluta dall'Assessorato alla Cultura, spettacolo e turismo del Comune di Cagliari, l'esposizione, curata dalla critica d'arte Alessandra Menesini, rappresenta un'importante occasione per valorizzare il talento di uno dei più significativi artisti della sua generazione. La mostra, che sarà aperta dal martedì alla domenica dalle 10 alle 18, presenta circa 20 opere, prevalentemente di grande formato, che accompagnano il visitatore in un viaggio attraverso la poetica di Pastorello. L'assessora alla Cultura, Maria Francesca Chiappe, ha espresso la propria soddisfazione durante la presentazione dell'evento: “Siamo molto contenti di ospitare una mostra personale di un autore contemporaneo come Pastorello, uno dei migliori della sua generazione, e che merita una sede istituzionale come la Galleria comunale d'Arte per dar risalto alle sue opere, tutte molto belle”. Il titolo della mostra, “Tutto il peso del mondo”, si riferisce a una rappresentazione di un universo in tumulto, popolato da figure umanoidi, vegetali, elementi metallici e corpi ibridi.