Cronaca Sassari: due donne investite sulle strisce, una muore

Sassari – Due donne sono state travolte da un’auto mentre attraversavano le strisce pedonali in via Cilea, nel quartiere Latte Dolce. Entrambe uscivano dalla chiesa di Santa Maria Bambina quando una Hyundai, per cause ancora in fase di accertamento, le ha investite. La prima vittima è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Santissima Annunziata, mentre la seconda è deceduta poco dopo l’incidente. Il conducente si è fermato sul posto. Poco prima, un uomo di 65 anni era stato a sua volta investito su un attraversamento tra via De Nicola e via Turati, restando ferito. Gli inquirenti stanno verificando le dinamiche di entrambi i casi.