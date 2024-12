Cronaca Torna la Befana dei Vigili: un gesto di solidarietà per i piccoli pazienti del Microcitemico di Cagliari

La Polizia locale di Cagliari annuncia il ritorno della tradizionale iniziativa solidale “La Befana dei Vigili”, un appuntamento che quest’anno si propone di portare un sorriso e un momento di gioia ai bambini ricoverati all’Ospedale pediatrico Microcitemico. Per il successo di questa iniziativa, fondamentale sarà la collaborazione e la generosità delle cittadine e dei cittadini di Cagliari. Pertanto, l'invito è di partecipare donando un giocattolo nuovo nei punti vendita che espongono la locandina dedicata all’evento: Comunicare agency, Città del sole, Macro, Cortesi giocattoli e Toys center. I doni raccolti verranno consegnati il 6 gennaio 2025 ai piccoli pazienti da un Agente della Polizia Locale di Cagliari, che per l’occasione vestirà i panni della simpatica e generosa Befana. L’iniziativa vuole rappresentare non solo un gesto di vicinanza verso i bambini e le loro famiglie, ma anche un segno concreto dell’impegno della Polizia Locale nel creare una comunità più solidale e inclusiva.