Va a prendere il figlio a scuola ma non lo trova. Panico e un lieto fine inaspettato

L’allenatore del nipote, vedendo il bambino in compagnia della donna, si è insospettito e le ha chiesto chi fosse quel piccolo. Solo allora l’anziana, confusa e forse un po’ mortificata, si è resa conto dell’errore. “È il mio nipotino,” aveva risposto inizialmente. Ma il cappuccio del bimbo, che copriva parzialmente il viso, l’aveva trattenuta in un clamoroso scambio d’identità. Tornata di corsa all’uscita della scuola, la donna si è trovata di fronte il genitore, quasi in lacrime, che da oltre 40 minuti cercava disperatamente suo figlio. Tra lo stupore e la tensione, tutto si è chiarito, e il bambino è tornato tra le braccia del suo papà, ignaro del trambusto che aveva generato. “Mi sono lasciata ingannare dal cappuccio,” ha cercato di giustificarsi la donna, mentre il padre, tra il sollievo e la stanchezza, non riusciva a credere a quanto accaduto. Alla fine, nessun danno, se non qualche momento di pura apprensione per il genitore. Un episodio che poteva avere ben altri risvolti si è concluso con abbracci, sorrisi e un racconto che farà il giro di parenti e amici per molto tempo.

Certe storie, per quanto incredibili, sono capaci di lasciare un sorriso. A Udine, in una tranquilla scuola elementare, un episodio curioso ha scatenato il panico di un genitore per poi concludersi con un sospiro di sollievo e qualche risata nervosa. Un padre si era recato all’uscita della scuola per prendere suo figlio, ma del bambino nessuna traccia. L’attesa si è trasformata presto in angoscia, mentre nella sua mente si affacciavano i peggiori timori. Ignaro, non poteva immaginare che suo figlio fosse stato portato via per errore da una donna anziana, che lo aveva scambiato per il proprio nipote. La vicenda è stata svelata in modo del tutto casuale.