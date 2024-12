Il “Miracolo di Natale” alla sua 28ª edizione: solidarietà concreta che illumina l’Isola

Lì, volontari e associazioni, con il sostegno della Caritas diocesana regionale e locale, accoglieranno chiunque desideri contribuire a rendere meno pesante il carico di difficoltà che affligge molte famiglie. Sarà possibile donare alimenti, pannolini, panettoni, latte, pasta, pelati e anche qualche gioco per i più piccoli, in modo da portare un sorriso dove mancano perfino le cose più semplici. Il direttore della Caritas di Alghero, Franco Deiana, e i suoi collaboratori catalogheranno i beni per poi distribuirli con cura a chi ne ha più bisogno. Il responsabile e organizzatore locale, Raniero Selva, fa appello alla generosità degli algheresi: anche in un periodo di forte crisi economica e sociale, non si può restare indifferenti. Ogni donazione si trasforma in un pasto, in una carezza concreta, in un segno tangibile di vicinanza. Come ha ricordato il vescovo, Padre Mauro Maria Morfino, «Fare del bene fa bene», una verità che risuona con forza in questi gesti silenziosi ma fondamentali. Alle 19, alla presenza delle autorità civili, militari e dello stesso vescovo, il Gruppo Musicale Volo Libero e i bambini della parrocchia animeranno il piazzale con i loro canti natalizi, regalando un momento di speranza e comunione. L’intera giornata è stata inserita nel calendario degli eventi del Natale algherese, a testimonianza di come la solidarietà non sia un semplice accessorio, ma il cuore stesso di questa ricorrenza.

Il “Miracolo di Natale” compie 28 anni e continua a far brillare gli occhi di tutti. Grazie alla generosità di 25 comuni, si sta scrivendo una storia di solidarietà che dura nel tempo. Nei giorni 14 e 15 dicembre, per l’intera giornata, saranno attive le preraccolte presso i punti vendita Despar, Eurospar, Crai e Tuttigiorni, dove chiunque potrà donare generi alimentari di prima necessità. «Non mancare, accendi il tuo Natale con la luce della solidarietà» è l’invito che accompagna questa fase preparatoria, fondamentale per dare concreto sostegno a chi vive momenti di difficoltà. Anche quest’anno, Alghero sarà presente per la terza volta, insieme a venticinque Comuni della Sardegna, al “Miracolo di Natale”, la grande raccolta di beni essenziali per le famiglie bisognose, ideata dal conduttore televisivo Gennaro Longobardi. L’appuntamento principale è fissato per giovedì 19 dicembre, dalle 9 alle 21, nel piazzale della parrocchia di Nostra Signora della Mercede.