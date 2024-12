Gesturi: falso tecnico audiometrista denunciato dai carabinieri

Si indaga ora su un possibile schema di truffe, per verificare se altre persone siano state raggirate dallo stesso individuo. Il caso, inquietante per la sua potenziale portata, mette nuovamente sotto i riflettori la vulnerabilità delle fasce più deboli della popolazione, spesso preda di approfittatori senza scrupoli. "Segnalate immediatamente situazioni sospette", esortano i Carabinieri, garantendo un intervento tempestivo a tutela della comunità. Intanto, la vicenda apre una riflessione più ampia sull’inefficienza dei controlli e sulla facilità con cui certi personaggi riescano a insinuarsi nella vita delle persone, travestiti da professionisti. Un problema di sicurezza pubblica che chiama in causa non solo le forze dell’ordine, ma anche il sistema di verifica delle abilitazioni. Nell’attesa che si faccia piena luce sull’accaduto, resta l’amara consapevolezza che la fiducia è, ormai, merce rara.

È entrato nell’abitazione di un’anziana con la disinvoltura di chi sa il fatto suo, munito di strumentazioni tecniche e un’aria professionale. Ma il 41enne di Sanluri, che si spacciava per audiometrista, era tutt’altro che un esperto del settore. Non risultava iscritto all’albo dei tecnici audiometristi e audioprotesisti, requisito essenziale per esercitare una professione così delicata. I Carabinieri di Gesturi l’hanno sorpreso mentre effettuava una visita audiometrica a domicilio e addirittura prescriveva una protesi acustica. L’intervento dei militari non si è limitato alla denuncia dell’uomo per esercizio abusivo della professione: tutta la strumentazione tecnica in suo possesso, utilizzata per avvalorare la messa in scena, è stata sequestrata.