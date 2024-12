Ilbono, detenzione illegale di armi: arrestato un 61enne

Tuttavia, le verifiche immediate dei Carabinieri hanno smentito tale affermazione, accertando che la pistola non risultava registrata in alcun archivio ufficiale. Alla luce di quanto emerso, il 61enne è stato arrestato in flagranza per il reato di detenzione illegale di armi comuni da sparo, previsto dalla legge n. 895 del 1967. Contestualmente, tutte le armi e le munizioni regolarmente detenute dall’uomo sono state ritirate in via cautelativa, come disposto dall’articolo 39 del TULPS, per scongiurare eventuali abusi. Terminate le formalità, il soggetto è stato posto agli arresti domiciliari. All’udienza di convalida, tenutasi l’11 dicembre, il giudice ha disposto per l’indagato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L’operazione si inserisce nell’ambito delle attività di prevenzione e controllo in materia di armi da parte dell’Arma dei Carabinieri, a tutela della sicurezza pubblica e della legalità.

ILBONO (NU) – Nel pomeriggio del 10 dicembre, i Carabinieri della Stazione di Ilbono hanno arrestato un uomo di 61 anni per detenzione illegale di una pistola. Durante un controllo presso l’abitazione del soggetto, i militari hanno scoperto una pistola Beretta calibro 7.65 con relativo munizionamento, mai denunciata e non presente nella banca dati delle forze di polizia. L’uomo, titolare di un regolare porto d’armi per uso caccia, aveva inizialmente giustificato il possesso dell’arma dichiarando che apparteneva al padre deceduto e di non aver ancora regolarizzato la situazione.