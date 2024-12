Cronaca Tamponamento sulla SS 130: traffico rallentato in direzione Iglesias

All’uscita di Decimomannu, lungo la SS 130, un lieve tamponamento tra tre veicoli ha causato disagi alla viabilità. L’incidente, verificatosi nella serata di ieri, ha richiesto l’intervento della Polizia Locale di Decimomannu per effettuare i rilievi necessari ad accertare la dinamica del sinistro. Le operazioni delle forze dell’ordine, svolte in sicurezza, hanno inevitabilmente creato rallentamenti in uscita dalla statale, con particolare difficoltà per chi viaggiava in direzione Iglesias. Fortunatamente, non si registrano feriti gravi, ma il traffico è rimasto congestionato per alcune ore prima del ripristino della normale circolazione. Il lieve incidente riaccende l’attenzione sulla sicurezza stradale lungo la SS 130, un’arteria fondamentale ma spesso teatro di disagi e sinistri, specialmente nelle ore di maggiore traffico.